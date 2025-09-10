edición general
24 meneos
84 clics
NASA anuncia en directo que los científicos no han encontrado explicaciones alternativas a una fuente biológica en una muestra en Marte

NASA anuncia en directo que los científicos no han encontrado explicaciones alternativas a una fuente biológica en una muestra en Marte

NASA anunciando en directo que el equipo científico y los colaboradores no han hallado ninguna expliación alternativa a una causa biológica para muestras analizadas por el rover perseverance.

| etiquetas: vida , marte
21 3 0 K 258 actualidad
20 comentarios
21 3 0 K 258 actualidad
Comentarios destacados:    
#4 zeekren
#1 Gracias, estaba viendo el vídeo en directo, de hecho ahora mismo están hablando de la elección de la zona de exploración, y no tuve tiempo para más xD
1 K 30
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#1 Un estudio analiza “biofirmas” en muestras que habría que traer de vuelta a la Tierra para confirmarlas, una misión que Trump quiere cancelar

Maravilloso
0 K 17
Dramaba #17 Dramaba
#9 Quizá debido a este anuncio de la NASA ya no lo cancelará.
0 K 10
#11 Borgiano
#1 Pues leyendo el titular (no se puede leer más "de gratis") se diría que parecece una artimaña de la NASA para que el naranjoso no les corte el grifo de la financiación.
2 K 25
#14 zeekren
#11 Están diciendo que es la primera vez que la revisión por pares no les echa para atrás que parecen muestras biológicas, justo hace 1 minuto a respuesta del periodista de CBS News.
0 K 10
#18 zeekren
#11 El director de la NASA está diciendo ahora mismo que están estudiando formas más rápidas y baratas de traer las muestras de vuelta a la tierra, y que creen que tienen forma de hacerlo, pero que no descartan enviar más equipo a Marte y analizarlo allí mismo en más profundidad.
0 K 10
ummon #10 ummon
#8 Cada vez eran más los que pensaban que, en primer lugar, habían cometido un grave error al bajar de los árboles. Y algunos afirmaban que lo de los árboles había sido una equivocación, y que nadie debería haber salido de los océanos.
Douglas Adams
Guía del autoestopista galáctico
3 K 66
shake-it #12 shake-it
#10 Todo lo que ha venido después de las fumarolas abisales ha sido un error.
1 K 32
ummon #5 ummon
Cuando era niño y veía Star Trek tenia la esperanza de que se hiciera el primer contacto antes de que me muriese. Ahora que soy un viejito tengo la esperanza de que se confirme vida además de en Vieja Tierra en algún sitio del sistema solar antes de que el destino me alcance.
1 K 32
shake-it #8 shake-it
#5 Viendo cómo ha evolucionado la vida en la Tierra, dan ganas que de que se queden en microbios.
0 K 20
#15 pandasucks
Me pregunto si el momento elegido para esta presentación tendrá algo que ver con que cara dorito esté valorando qué hacer con el presupuesto de la NASA.
1 K 20
ewok #7 ewok
Venía yo a poner aquí una versión de Life on Mars y me acabo de enterar de que Bowie escribió una versión del My Way antes que Paul Anka, que se la rechazaron, y que Life on Mars? fue su respuesta con dedicatoria a Sinatra... Me parece un descubrimiento menor comparado con lo de Marte, pero oye... signs are promising, people are strange y tal...

www.youtube.com/watch?v=e-lVIePSVwE&list=RDe-lVIePSVwE&start_r
www.newscientist.com/article/2495776-nasa-hasnt-found-life-on-mars-yet
0 K 12
jewel_throne #3 jewel_throne
Giorgio A. Tsoukalos - Mode: ON  media
0 K 10
iIusion #6 iIusion
El descubrimiento de 3I/ATLAS cobra sentido
0 K 10
pip #19 pip
Ojo que podríamos estar ante una de las noticias más relevantes de la historia humana. Que hubiese habido o haya vida en el planeta de al lado cambia completamente nuestra percepción del universo.
0 K 10
#20 Feliberto
¿Que será lo próximo, que hay vida en la atmósfera de Venus? xD
0 K 10
#2 pandasucks
Nuevo apéndice a la Biblia:
"y Caín le metió tal hostión a Abel con la quijada de asno, que parte de material biológico fue lanzado far far away"
0 K 10
#16 gadish
#2 siempre me hizo grqcia la forma en que los creyentes van moviento la porteria cada vez que la ciencia les da en sus dientes teológicos.
Recientemente he oido "es que la vida en otro planeta confirma más si cabe la existencia de dios". Y ala.
0 K 7

menéame