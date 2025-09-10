·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10778
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
7330
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
6063
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
6337
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
4210
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
más votadas
578
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
403
El Congreso veta la reducción de jornada laboral
460
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
541
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás
447
“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
24
meneos
84
clics
NASA anuncia en directo que los científicos no han encontrado explicaciones alternativas a una fuente biológica en una muestra en Marte
NASA anunciando en directo que el equipo científico y los colaboradores no han hallado ninguna expliación alternativa a una causa biológica para muestras analizadas por el rover perseverance.
|
etiquetas
:
vida
,
marte
21
3
0
K
258
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
21
3
0
K
258
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
shake-it
Aquí una noticia redactada
elpais.com/ciencia/2025-09-10/cientificos-de-la-nasa-encuentran-posibl
5
K
83
#4
zeekren
#1
Gracias, estaba viendo el vídeo en directo, de hecho ahora mismo están hablando de la elección de la zona de exploración, y no tuve tiempo para más
1
K
30
#9
angelitoMagno
#1
Un estudio analiza “biofirmas” en muestras que habría que traer de vuelta a la Tierra para confirmarlas, una misión que Trump quiere cancelar
Maravilloso
0
K
17
#17
Dramaba
#9
Quizá debido a este anuncio de la NASA ya no lo cancelará.
0
K
10
#11
Borgiano
#1
Pues leyendo el titular (no se puede leer más "de gratis") se diría que parecece una artimaña de la NASA para que el naranjoso no les corte el grifo de la financiación.
2
K
25
#14
zeekren
#11
Están diciendo que es la primera vez que la revisión por pares no les echa para atrás que parecen muestras biológicas, justo hace 1 minuto a respuesta del periodista de CBS News.
0
K
10
#18
zeekren
#11
El director de la NASA está diciendo ahora mismo que están estudiando formas más rápidas y baratas de traer las muestras de vuelta a la tierra, y que creen que tienen forma de hacerlo, pero que no descartan enviar más equipo a Marte y analizarlo allí mismo en más profundidad.
0
K
10
#13
ewok
#1
Y una relacionada:
www.meneame.net/story/huella-vida-marte-nasa-prepara-gran-anuncio-secr
0
K
12
#10
ummon
#8
Cada vez eran más los que pensaban que, en primer lugar, habían cometido un grave error al bajar de los árboles. Y algunos afirmaban que lo de los árboles había sido una equivocación, y que nadie debería haber salido de los océanos.
Douglas Adams
Guía del autoestopista galáctico
3
K
66
#12
shake-it
#10
Todo lo que ha venido después de las fumarolas abisales ha sido un error.
1
K
32
#5
ummon
Cuando era niño y veía Star Trek tenia la esperanza de que se hiciera el primer contacto antes de que me muriese. Ahora que soy un viejito tengo la esperanza de que se confirme vida además de en Vieja Tierra en algún sitio del sistema solar antes de que el destino me alcance.
1
K
32
#8
shake-it
#5
Viendo cómo ha evolucionado la vida en la Tierra, dan ganas que de que se queden en microbios.
0
K
20
#15
pandasucks
Me pregunto si el momento elegido para esta presentación tendrá algo que ver con que cara dorito esté valorando qué hacer con el presupuesto de la NASA.
1
K
20
#7
ewok
Venía yo a poner aquí una versión de
Life on Mars
y me acabo de enterar de que Bowie escribió una versión del
My Way
antes que Paul Anka, que se la rechazaron, y que
Life on Mars?
fue su respuesta con dedicatoria a Sinatra... Me parece un descubrimiento menor comparado con lo de Marte, pero oye...
signs are promising
,
people are strange
y tal...
www.youtube.com/watch?v=e-lVIePSVwE&list=RDe-lVIePSVwE&start_r
www.newscientist.com/article/2495776-nasa-hasnt-found-life-on-mars-yet
0
K
12
#3
jewel_throne
Giorgio A. Tsoukalos - Mode: ON
0
K
10
#6
iIusion
El descubrimiento de 3I/ATLAS cobra sentido
0
K
10
#19
pip
Ojo que podríamos estar ante una de las noticias más relevantes de la historia humana. Que hubiese habido o haya vida en el planeta de al lado cambia completamente nuestra percepción del universo.
0
K
10
#20
Feliberto
¿Que será lo próximo, que hay vida en la atmósfera de Venus?
0
K
10
#2
pandasucks
Nuevo apéndice a la Biblia:
"y Caín le metió tal hostión a Abel con la quijada de asno, que parte de material biológico fue lanzado far far away"
0
K
10
#16
gadish
#2
siempre me hizo grqcia la forma en que los creyentes van moviento la porteria cada vez que la ciencia les da en sus dientes teológicos.
Recientemente he oido "es que la vida en otro planeta confirma más si cabe la existencia de dios". Y ala.
0
K
7
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
elpais.com/ciencia/2025-09-10/cientificos-de-la-nasa-encuentran-posibl
Maravilloso
Douglas Adams
Guía del autoestopista galáctico
www.youtube.com/watch?v=e-lVIePSVwE&list=RDe-lVIePSVwE&start_r
www.newscientist.com/article/2495776-nasa-hasnt-found-life-on-mars-yet
"y Caín le metió tal hostión a Abel con la quijada de asno, que parte de material biológico fue lanzado far far away"
Recientemente he oido "es que la vida en otro planeta confirma más si cabe la existencia de dios". Y ala.