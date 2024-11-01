Una narcolancha choca contra una patrullera de Aduanas en Almería

Nueva intervención contra el narcotráfico en aguas andaluzas con un episodio de alta tensión. Una narcolancha ha embestido a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera durante una persecución frente a la costa de Almería, en un incidente que se ha saldado sin heridos entre los funcionarios, según la información conocida hasta el momento. El episodio se produjo durante una operación contra una embarcación vinculada al llamado petaqueo, el transporte de combustible destinado a abastecer a otras narcolanchas utilizadas en actividades