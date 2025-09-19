La 'narcoboda' que investiga la policía europea: "Marruecos se ha convertido en la Colombia de los 90"

La boda más extraña y cara de Marruecos. Así bautizaron algunos en el país vecino al enlace nupcial de Moussa, un narcotraficante prófugo de la justicia, celebrado en un establecimiento de Segangán, una localidad marroquí de 34.000 habitantes a apenas 40 kilómetros de Melilla. Los fastos, regados por un banquete de lujo y la actuación de media docena de estrellas de la música marroquí, también concentraron a un buen número de colegas de gremio. Una 'cumbre de narcos' que investigan ya policías de varios países europeos