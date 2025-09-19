edición general
La 'narcoboda' que investiga la policía europea: "Marruecos se ha convertido en la Colombia de los 90"

La boda más extraña y cara de Marruecos. Así bautizaron algunos en el país vecino al enlace nupcial de Moussa, un narcotraficante prófugo de la justicia, celebrado en un establecimiento de Segangán, una localidad marroquí de 34.000 habitantes a apenas 40 kilómetros de Melilla. Los fastos, regados por un banquete de lujo y la actuación de media docena de estrellas de la música marroquí, también concentraron a un buen número de colegas de gremio. Una 'cumbre de narcos' que investigan ya policías de varios países europeos

| etiquetas: marruecos , boda , colombia , narcotráfico
#9 candonga1
Narcos, droga... en Marruecos?... seguro que los EEUU envían una flota para hundir barcos marroquíes, como en Venezuela.
Chinchorro #6 Chinchorro
¿Os imagináis que algo así pasara en España?
Imposible, ¿verdad? :troll:

www.elespanol.com/reportajes/20200702/potito-narco-pago-princesa-linea
Apotropeo #13 Apotropeo
#6 a mí con la boda de la hija de Aznar ya hice el cupo
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#13 Todos han pasado por la cárcel o tienen juicios pendientes hasta el del catering
pacofranco #5 pacofranco
esto se arregla rápido mandando más dinero para que compren más todoterrenos y controlar las fronteras
contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMA
neo1999 #1 neo1999
El futuro era esto.
#3 Suleiman
Y todo esto avalado por su rey, que vive en Paris con sus efebos.
Ainhoa_96 #8 Ainhoa_96
#3 No sólo avalado, el monarca marroquí debe ser de los que más trinca por tráfico de drogas en el país.
Andreham #11 Andreham
#3 Y por Estados Unidos, que va a Venezuela a reventar sirenas imaginarias pero arma y financia Marruecos.
SegarroAmego #10 SegarroAmego
Nuestros queridos vecinos ......
lonnegan #2 lonnegan *
Como se dice hijueputa en su idioma? amego? :-D
DarthAcan #12 DarthAcan
Son parte en el mismo negocio, cada uno hace lo suyo en su continente. Debe ser esto lo de la "alianza de civilizaciones"...
Castigadordepagascalers #7 Castigadordepagascalers
Legalicen marihuana y procesos de producción de los derivados, controlados en laboratorio y sellos de calidad médicamente comprobados. Y se acaba la historia rapidísimo.

Ah no, que en el ajo hay paraísos fiscales, políticos, fuerzas militares y lobbys de ultraderecha vendepatrias y aplastapobres. xD xD
santim123 #14 santim123
#7 Siento decirte que aunque el tabaco es legal y manejado por el estado, sigue habiendo contrabando y producción clandestina.
Lutin #4 Lutin
No hay control en el estrecho.
