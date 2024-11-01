edición general
'Narco S.A.': entre las páginas del negocio multimillonario 'con tiza', pero que no cotiza en el Ibex

Un empresario colombiano arraigado en la élite madrileña y con oficina en La Moraleja, pero que en realidad ejerce de bróker de la coca. El padre e hijo gaditanos que ensamblan minisubmarinos que luego acabarán paseando fardos en una travesía por los canales parisinos. Un jefe de la UDEF al que apodaban el 'Soso', pero con 18,9 millones ocultos empotrados en la pared y dobles fondos. A priori, historias sorprendentes de un mundo oscuro, pero que juntas proporcionan un relato humano de lo que se esconde tras un problema de dimensiones y.........

Los periodistas de investigación Andros Lozano y Javier Romero desgranan, en entrevista con 'El HuffPost', las claves de su último libro sobre el narcotráfico. Una obra que retrata, humaniza y permite comprender el papel de España como epicentro mundial del flujo de cocaína, a través de distintas historias y exclusivas periodísticas.
