edición general
10 meneos
98 clics
La nao ‘San Juan’ ya descansa en el puerto de Pasaia tras una espectacular botadura

La nao ‘San Juan’ ya descansa en el puerto de Pasaia tras una espectacular botadura

Albaola finaliza la primera fase de la construcción de la embarcación con su botadura y un acto de bautismo simbólico con sidra

| etiquetas: san , juan , pasaia , albaola
10 0 0 K 104 actualidad
2 comentarios
10 0 0 K 104 actualidad
rob #2 rob
¡Qué maravilla!
Qué ganas tengo de ver todo el trabajazo terminado.
0 K 14

menéame