La nao 'San Juan' ya descansa en el puerto de Pasaia tras una espectacular botadura
Albaola finaliza la primera fase de la construcción de la embarcación con su botadura y un acto de bautismo simbólico con sidra
etiquetas
:
san
,
juan
,
pasaia
,
albaola
#2
rob
¡Qué maravilla!
Qué ganas tengo de ver todo el trabajazo terminado.
0
K
14
#1
flyingclown
Relacionada:
www.meneame.net/story/diez-anos-construir-replica-exacta-mejor-barco-m
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Qué ganas tengo de ver todo el trabajazo terminado.
www.meneame.net/story/diez-anos-construir-replica-exacta-mejor-barco-m