La nao Isabela, una venta de esclavos disfrazada y un clérigo ambiguo: la llegada de Squanto a Málaga  

El Archivo Provincial atesora la extraña transacción que permitió a Hunt ganar 400 reales por cada uno de los 25 'indios' que secuestró. Dicho legajo refleja que el 22 de octubre de 1614 un comerciante inglés hacía una transacción con un clérigo beneficiado de la Iglesia de los Santos Mártires de la ciudad de Málaga. «El comerciante inglés se llamaba Thomas Hunt, y su embarcación nombrada La Isabela, de Londres, surta en el puerto de la ciudad, traía consigo a veinticinco 'indios', y llevaba a cabo con Juan Bautista Reales, beneficiado de los