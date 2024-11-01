Nanobrowser: la revolución open source que planta cara a la automatización web de pago

La inteligencia artificial avanza a pasos de gigante y cada semana aparecen nuevas herramientas capaces de transformar nuestra forma de trabajar en internet. Una de las tendencias más fuertes es la de los agentes de navegador, extensiones que automatizan tareas complejas en la web a partir de simples instrucciones en lenguaje natural. Hasta ahora, este terreno estaba dominado por soluciones de pago como OpenAI Operator, con precios de hasta 200 dólares mensuales. Una nueva propuesta de código abierto está ganando terreno, NanoBrowser.
| etiquetas: nanobrowser , automatización , open source , inteligencia artificial , ia