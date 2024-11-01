edición general
2 meneos
48 clics

Nano Banana fue solo un aperitivo, Google ya tiene en el horno su verdadero asalto al trono de la IA: Gemini 3.0

Aparte de los rumores, hay otro detalle que anticipa la liberación en breve de Gemini 3.0: Logan Kilpatrick, responsable de Google AI Studio, publicó en X un misterioso tweet que jugaba con ser un gran modelo de lenguaje. No hay duda de que Google está caldeando el ambiente de cara a un lanzamiento que debería darse más pronto que tarde.

| etiquetas: nano , banana , aperitivo , google , horno , verdadero , asalto , trono , ia
1 1 0 K 17 tecnología
5 comentarios
1 1 0 K 17 tecnología
#1 Grahml
Representación gráfica del tema este de las IAs  media
0 K 20
#3 XXguiriXX
Con el tremendo fiasco de GPT-5, ya no me creo ningún hype a menos que venga de los chinos.
0 K 12
Ratef #4 Ratef
#3 Bueno, GPT-5 ha sido cambiar el nombre y agrupar todos los modelos que tenía Openai. El salto cualitativo fue chatGPT-o1, que avanzó a o3 y ahora está integrado en GPT-5 en su variedad "thinking". A ver con qué nos sorprende Gemini 3, Grok 4 no ha supuesto mucho cambio desde los modelos razonadores de OpenAI.
0 K 9
Olepoint #5 Olepoint
Google me puede comer los huevos por detrás. Gemini ahora consume ancho de banda como si no hubiese un mañana, le pregunté por qué y me dijo que era porque enviaba también los datos intermedios del razonamiento (algo que no lee el 99.9%) de la gente, uno mismo entre ellos. Me dijo que era una decisión de marketing, para que se supiese que la IA hacía algo mientras daba la respuesta, l e pregunté si eso no se puede hacer con un spinning, y me dijo que sí, pero que era una decisión de marketing... Y consume megas como si no hubiera un mañana.

Otras IA a la misma altura no consumen nada, le mandas la pregunta y punto, y al cabo del rato te da la respuesta, es absurdo.
0 K 7

menéame