Nadie entiende nada ... cuando todo está muy claro

Me imagino la cara de estupefacción de los dirigentes europeos al comenzar el año 2026. De repente, todos los fundamentos que creían sólidamente anclados en la geopolítica mundial, han saltado por los aires. Trump decide dar un golpe de mano en Venezuela, quedarse con el petróleo y lo que no es petróleo, pero sin cambiar el gobierno bolivariano. Además bombardea Nigeria, amenaza Irán y sobre todo, explica con meridiana claridad que Groenlandia pasará a manos americanas por las buenas o por las malas.