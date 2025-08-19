La nadadora Marta Santana, aclamada por error en China como heroína: «Lo más cerca que he estado del país ha sido comprando en Shein».

Una turista española salvó a un niño de morir ahogado en el río de un pueblo de la provincia de Hunan, aunque los medios e internautas del gigante asiático la identificaron incorrectamente como la exmonitora de natación: «He rescatado un montón de gente en Canarias, pero no allí»
"No lo pensé dos veces", declaró Santana, que también elogió al abuelo del niño por lanzarse al agua para ayudar. La española, en su primer viaje a China, afirmó sentirse aliviada de que el pequeño estuviera a salvo y aseguró que "volvería a hacer exactamente lo mismo" en una situación similar.
