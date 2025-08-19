edición general
5 meneos
75 clics
La nadadora Marta Santana, aclamada por error en China como heroína: «Lo más cerca que he estado del país ha sido comprando en Shein».

La nadadora Marta Santana, aclamada por error en China como heroína: «Lo más cerca que he estado del país ha sido comprando en Shein».

Una turista española salvó a un niño de morir ahogado en el río de un pueblo de la provincia de Hunan, aunque los medios e internautas del gigante asiático la identificaron incorrectamente como la exmonitora de natación: «He rescatado un montón de gente en Canarias, pero no allí»

| etiquetas: marta , santana , natación , turista , fenghuang
4 1 2 K 33 actualidad
6 comentarios
4 1 2 K 33 actualidad
skaworld #1 skaworld
Es q los españoles parecen todos iguales, con esos ojos de sorprendido
2 K 32
janatxan #2 janatxan *
Pero si uno de los medios que dio la "noticia" hasta puso un estracto de unas preguntas que presuntamente le hicieron a la chica esta xD xD xD xD
"No lo pensé dos veces", declaró Santana, que también elogió al abuelo del niño por lanzarse al agua para ayudar. La española, en su primer viaje a China, afirmó sentirse aliviada de que el pequeño estuviera a salvo y aseguró que "volvería a hacer exactamente lo mismo" en una situación similar.
"Fue puro…   » ver todo el comentario
1 K 19
mecheroconluz #3 mecheroconluz
#2 Vamos, que se lo han inventado todo. xD Pero qué simvergüenzas son.
3 K 39
Moixa #5 Moixa
Y quien nos dice que la turista no se llama Marta Santana ?
0 K 14
g3_g3 #4 g3_g3
Los gañanes que votan duplicada y cansina ¿Han leído la noticia? Es obvio que no, porque no les hace falta, ellos son muy listos.
0 K 12
#6 Ominous *
#4 No gusta reconocer que en meneame se cuelan bulos: www.meneame.net/m/actualidad/china-cae-rendida-ante-marta-santana-turi

El titular de la noticia relacionada es para dar de comer aparte también.
0 K 10

menéame