Nacho Duato cuenta su experiencia profesional con el hermano de Sánchez y carga contra sus críticos: 'Por favor, no hagáis más el ridículo'  

'Ustedes se creen que el ministro primero, el presidente de España, va a enchufar a su hermano en el Auditorio de Badajoz (dice mientras se rie), en el Conservatorio de Badajoz?'. "Yo les digo que no hay nada, nada, nada, que no sea legal ahí, porque David es muchísimo mejor músico de lo que ustedes se pueden imaginar. Un señor que ha estudiado con Rachmáninov diez años para convertirse en el mejor director de un conservatorio de Extremadura. Por favor, no hagáis más el ridículo"