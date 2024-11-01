edición general
Nacho Duato cuenta su experiencia profesional con el hermano de Sánchez y carga contra sus críticos: 'Por favor, no hagáis más el ridículo'

'Ustedes se creen que el ministro primero, el presidente de España, va a enchufar a su hermano en el Auditorio de Badajoz (dice mientras se rie), en el Conservatorio de Badajoz?'. "Yo les digo que no hay nada, nada, nada, que no sea legal ahí, porque David es muchísimo mejor músico de lo que ustedes se pueden imaginar. Un señor que ha estudiado con Rachmáninov diez años para convertirse en el mejor director de un conservatorio de Extremadura. Por favor, no hagáis más el ridículo"

Mauro_Nacho
Y que importa la música y el arte, el hecho que es el hermano del Presidente Sánchez y hay que perseguirlo.
desastrecolosal
#4 Puff, cualquiera lo encuentra, si ni el sabia donde estaba su despacho....
sotillo
Esto supone que pudieran reconocer el talento y estos no con los cuernos se ponen de acuerdo
xaxipiruli
Diciendo obviedades, y gente aquí que sin tener ni puta idea sigue diciendo tonterias con su misión de desestabilizar el País.
poxemita
Éste y Bosé tuvieron que tomar algo en mal estado en su momento y ha dado la cara 30 o 40 años después.
poxemita
No tan fuerte, Nacho.

Esta frase se amortiza sola.

P.D, ¿Que problema tiene con Badajoz? ¿Le parece Badajoz una puta mierda que no merece vivir allí ni de enchufe?
NATOstrófico
#3 es, junto Ciudad Real, la ciudad más fea de España. Así que sí, una puta mierda.
bollod
El pobrecito es igualico que su hermanísimo. No se enteraba de nada.
CharlesBrowson
Vamos que pone la mano en el fuego, tomamos nota :popcorn:
