Nacho Cano se querella contra la jueza que le investigó por "Malinche" por su «notoria» parcialidad

Nacho Cano ha presentado una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación a la instrucción de la investigación que dirigió contra el productor musical por supuestas irregularidades en su espectáculo 'Malinche'.
Aunque bueno, los argumentos de Cano son los mismos que usa la izquierda para atacar al juez Peinado.
Que es una "investigación prospectiva"