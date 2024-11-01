edición general
5 meneos
12 clics

Nacho Cano se querella contra la jueza que le investigó por "Malinche" por su «notoria» parcialidad

Nacho Cano ha presentado una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación a la instrucción de la investigación que dirigió contra el productor musical por supuestas irregularidades en su espectáculo 'Malinche'.

| etiquetas: nacho cano malinche , inmaculada iglesias , prevaricación , querella
4 1 1 K 54 actualidad
14 comentarios
4 1 1 K 54 actualidad
camvalf #2 camvalf
Los juzgados están en Madrid y el pollo es un protegido del PP, que se de por contento el juez que no le fustiguen en plaza publica
3 K 39
Ankor #8 Ankor *
Si esto sigue adelante, se puede abrir un buen melón en cuanto a jurispridencia. Porque el Psoe puede hacer ahi mucho daño. Pero sabiendo que es Madrid, #2, a saber que puede pasar.
0 K 10
devilinside #12 devilinside
#2 ¿Lo del pollo va con segundas?
0 K 12
camvalf #13 camvalf
#12 ¿POR...?
0 K 10
devilinside #14 devilinside
#13 Pollo: del latin pullus:
m. En jerga, gramo de cocaína
1 K 19
fareway #6 fareway
Nacho, mira,
Déjalo ya, sabes que nunca
Has ido a Venus en un barco
Quieres flotar, pero lo único
Que haces es hundirte
1 K 18
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#7 No, por la Audiencia Provincial. Pero bueno, que Cano denuncie, no creo que haya mucho recorrido en esto.

Aunque bueno, los argumentos de Cano son los mismos que usa la izquierda para atacar al juez Peinado.
Que es una "investigación prospectiva"
0 K 17
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Pero si la causa fue archivada ...
0 K 17
#7 no_soy_un_bot *
#4 por la juez instructora?
0 K 6
dunachio #5 dunachio
0 K 11
Bourée #10 Bourée
Malchinche.
0 K 10
elsnons #11 elsnons *
Las investigaciones prospectivas fueron iniciadas y padecidas por Paco Camps y Sandro Rosell pero parece ser que las víctimas son Nacho Cano y subre todo Begoña Gómez.
0 K 10
#3 sliana
parcialidad? ya veo... porque no son y un fanboy del pp, no por otra cosa.
0 K 7

menéame