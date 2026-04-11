Nace en "buen estado" el bebé de la mujer que sigue en la UCI por el accidente ferroviario de Adamuz

A pesar de la dureza de su situación, este sábado ha dado a luz a un niño, según han informado las fuentes sanitarias del SAS. El parto se ha llevado a cabo mientras la joven sigue ingresada en estado crítico. Existía una gran preocupación por el estado del bebé debido a las lesiones sufridas por la madre, pero las autoridades han confirmado que el recién nacido se encuentra "en buen estado". Raquel es, a día de hoy, la única persona que continúa ingresada como consecuencia directa del accidente.