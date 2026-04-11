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Nace en "buen estado" el bebé de la mujer que sigue en la UCI por el accidente ferroviario de Adamuz

Nace en "buen estado" el bebé de la mujer que sigue en la UCI por el accidente ferroviario de Adamuz

A pesar de la dureza de su situación, este sábado ha dado a luz a un niño, según han informado las fuentes sanitarias del SAS. El parto se ha llevado a cabo mientras la joven sigue ingresada en estado crítico. Existía una gran preocupación por el estado del bebé debido a las lesiones sufridas por la madre, pero las autoridades han confirmado que el recién nacido se encuentra "en buen estado". Raquel es, a día de hoy, la única persona que continúa ingresada como consecuencia directa del accidente.

| etiquetas: sucesos , accidentes
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2 comentarios
12 3 0 K 183 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Una alegría al menos.
La sanidad pública funciona.
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powernergia #2 powernergia
Buenestado, ya tienen nombre.
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menéame