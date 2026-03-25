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"Mi muy querido amigo Azaña": las cartas inéditas que devuelven al político su rostro de escritor

Valle-Inclán, Unamuno y Antonio Machado aparecen, junto a otras figuras como Victoria Kent o Indalecio Prieto, en la nueva recopilación de la correspondencia dirigida al Presidente de la Segunda República.

| etiquetas: escritores , cartas , azaña
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