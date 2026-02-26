edición general
Musk, Thiel y Bezos flanqueando a Trump: no fue una foto, fue un programa político

El 20 de enero de 2025, los hombres más ricos del planeta ocuparon la rotonda del Capitolio como cortesanos medievales. No fue casualidad ni miedo: fue la culminación de décadas de ideología antidemocrática en Silicon Valley. Este análisis traza la genealogía intelectual del proyecto, desde Peter Thiel hasta la Dark Enlightenment, y nombra lo que es: darwinismo social del siglo XIX con cobertura de cinco barras.

themarquesito #1 themarquesito
El brazo tecnológico del Project 2025
Mangione #2 Mangione
#1  media
MateriaNegra #3 MateriaNegra
El Project 2025 es la capa institucional visible, sí, pero el sustrato ideológico va bastante más abajo. Lo que describe el artículo es la genealogía intelectual que alimenta ese proyecto: la Dark Enlightenment de Curtis Yarvin y Nick Land, financiada por Thiel, que lleva décadas planteando abiertamente que la democracia liberal es un error histórico y que las élites tecnocráticas deberían gobernar sin contrapesos.
La diferencia relevante es que el Project 2025 es un documento de políticas,…   » ver todo el comentario
