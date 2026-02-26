Musk, Thiel y Bezos flanqueando a Trump: no fue una foto, fue un programa político

El 20 de enero de 2025, los hombres más ricos del planeta ocuparon la rotonda del Capitolio como cortesanos medievales. No fue casualidad ni miedo: fue la culminación de décadas de ideología antidemocrática en Silicon Valley. Este análisis traza la genealogía intelectual del proyecto, desde Peter Thiel hasta la Dark Enlightenment, y nombra lo que es: darwinismo social del siglo XIX con cobertura de cinco barras.