Musk está frenando la creación de su propio partido político para no dañar sus vínculos con los republicanos
Según el Wall Street Journal, el magnate quiere resguardar su relación con el vicepresidente JD Vance, quien podría ser el candidato del GOP para el 2028.
|
etiquetas
:
musk
,
jd vance
,
2028
,
partido
,
republicanos
,
eeuu
1 comentarios
#1
Narmer
JD Vance me suena a tienda de ropa deportiva o a marca de zapatillas de hip hoperos. Con ese nombre no debería llegar a presidente.
0
K
9
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
