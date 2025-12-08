edición general
¿Qué musical voy a ver? Lo mejor y lo peor de los 15 grandes títulos en cartel

La temporada alta de musicales alcanza su momento álgido en estas fechas y la industria del género en España es una de las que más dinero mueven en el ámbito del entretenimiento. Tanto es así que cada vez es más difícil decidirse por un título entre tantos que ofrece la cartelera, especialmente la de Madrid, convertida en los últimos años en epicentro de los musicales en español. Así que el público se ahoga en un mar de dudas. ¿Qué musical voy a ver?

manzitor #1 manzitor
De los que he visto, que me faltan algunos, me quedo con 'Los Miserables' con bastante diferencia.
#2 pirat
#1 Vi esa obra en el teatro Español hará 30 años.
Los insistentes anuncios en tv de difusión estatal de musicales de disney en madrí me resultan lo más alejado al atractivo de una visita cultural a la capital y ni pagándome acudiría.
Me chirría a tan yanqui e infantilizado todo que repulsa.
