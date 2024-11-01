·
4
meneos
32
clics
La música electrónica asciende como tecnología chamánica del neoritual
El imparable crescendo de la música electrónica y de las pistas de DJset en Soundcloud pueden indicar un aumento del viaje sónico como ritual espiritual moderno.
|
etiquetas
:
musica
,
electronica
,
dj
,
djset
,
club
,
disco
,
soundcloud
,
streaming
4
0
0
K
49
cultura
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
49
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
NPCMeneaMePersigue
Mezclarlo con la ciencia de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, que estudia los chamanes y sí, confirmo
0
K
20
#1
rojelio
"El porcentaje de temas de hardstyle, hardcore y hardtekk que superan los 180 BPM ha aumentado en los últimos tres años, a medida que productores y DJs llevan al límite la música electrónica más intensa".
Eso es casi ruido, 180 BPM es una barbaridad
Eso es casi ruido, 180 BPM es una barbaridad
0
K
11
Eso es casi ruido, 180 BPM es una barbaridad