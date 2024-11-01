edición general
1 meneos
39 clics
El Museo Nacional descubre nuevos detalles sobre los peinados vikingos (ENG)

El Museo Nacional descubre nuevos detalles sobre los peinados vikingos (ENG)

Una pequeña y única pieza de juego de la época vikinga revela un peinado que probablemente estaba de moda entre los vikingos en la época de Harald Bluetooth. Esto es lo más cercano que podemos llegar a un retrato vikingo, según un experto. Cabello partido en medio y perilla larga. Esto es aparentemente lo que estaba de moda entre la élite durante la era vikinga hace mil años.

| etiquetas: vikingos , peinado , figura , juego
1 0 0 K 20 cultura
3 comentarios
1 0 0 K 20 cultura
Malinke #1 Malinke
¿Al final los cuernos eran las trenzas sacadas por un furaco en el casco?, ¿era pipi calzaslargas una vikinga sin casco?
1 K 14
cabobronson #2 cabobronson
Como el peinado de Lagertha no hay ninguno, uhmmmmm!!!
0 K 11
#3 cocococo
Los vikingos eran fornidos y guerreros belicosos, no unas nenas, solamente se peinaban los huevos. Ahora casi todo el mundo se peina (menos los calvos), se depila, se hace las cejas, se tatúa va al gimnasio, pero si se encontrara con un vikingo de antes duraba menos de una milésima de segundo en un combate cuerpo a cuerpo. La mayoría de las vikingas sí, siempre se peinaban y todavía se peinan.

Si los vikingos levantaran la cabeza se daban en el techo de la tumba con los cuernos.

youtu.be/LbjhWoB2Zys
0 K 6

menéame