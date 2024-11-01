El Museo Nacional descubre nuevos detalles sobre los peinados vikingos (ENG)

Una pequeña y única pieza de juego de la época vikinga revela un peinado que probablemente estaba de moda entre los vikingos en la época de Harald Bluetooth. Esto es lo más cercano que podemos llegar a un retrato vikingo, según un experto. Cabello partido en medio y perilla larga. Esto es aparentemente lo que estaba de moda entre la élite durante la era vikinga hace mil años.