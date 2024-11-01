·
13

12
clics
El Museo del Louvre se plantea contratar a un vigilante después de sufrir un robo
«Alguien cuyo trabajo será estar pendiente de que ningún despistado se lleva nada. Es un poco agresivo, transmite la idea de que no confiamos en la gente, pero no lo descartamos», señalan desde el Louvre.
|
etiquetas
:
humor
10
3
1
K
154
ocio
4 comentarios
#4
Milmariposas
Hasta dónde yo sé hay 1100 personas encargadas de la seguridad del Louvre. Eran las nueve y media de la mañana, un montacargas aparcado en la calle a altura de unos balcones. Las cámaras de seguridad no dieron ninguna alarma. Y la directa acaba de ser convocada en el Parlamento francés para dar explicaciones.
Esto va a ser cosa de Arsenio Lupin.
1
K
32
#2
HeilHynkel
Ya han pedido presupuesto ....
1
K
25
#1
YSiguesLeyendo
*
Desde esta mañana, en el acceso al museo los visitantes pueden ver
un cartel muy grande en el que se recuerda que las obras expuestas no se pueden extraer del recinto
. «Imagínate que las pierden o algo, sería una calamidad y se sentirían fatal. No podemos exponer a la gente a este tipo de incidentes», razona la directora.
0
K
12
#3
gokurako
Mejor que pongan un vigilante gitano, como en algunas obras en España, que acojona más.
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Esto va a ser cosa de Arsenio Lupin.