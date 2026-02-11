El Museo Británico recauda 4,8 millones de dólares para conservar el colgante de amor de Enrique VIII [Eng]  

El Museo Británico ha conseguido un raro colgante de amor de Enrique VIII para su exhibición permanente después de recaudar 3,5 millones de libras (4,8 millones de dólares) para evitar que la pieza se venda de forma privada. El colgante de oro en forma de corazón, vinculado a los primeros años del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, luce sus iniciales, la rosa Tudor y un diseño de granada. La adquisición confirma el compromiso de la institución con la preservación de uno de los pocos objetos supervivientes vinculados a la relació