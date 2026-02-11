El Museo Británico recauda 4,8 millones de dólares para conservar el colgante de amor de Enrique VIII [Eng]  

El Museo Británico ha conseguido un raro colgante de amor de Enrique VIII para su exhibición permanente después de recaudar 3,5 millones de libras (4,8 millones de dólares) para evitar que la pieza se venda de forma privada. El colgante de oro en forma de corazón, vinculado a los primeros años del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, luce sus iniciales, la rosa Tudor y un diseño de granada. La adquisición confirma el compromiso de la institución con la preservación de uno de los pocos objetos supervivientes vinculados a la relació
| etiquetas: museo británico , colgante , enrique viii
Lo encontró un "detectorista" (un tipo que se mueve por ahí con un detector de metales buscando *) en medio de un campo, y el valor del objeto encontrado, según la ley inglesa, se debe repartir con el propietario del campo.
(*) Se ve que en UK es un hobbie, hay hasta una serie de televisión sobre ese tema: www.filmaffinity.com/es/film306966.html