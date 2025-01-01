Murió Ronnie Rondell Jr., el protagonista de la icónica foto del “hombre en llamas” que usó Pink Floyd en el disco Wish you were here

Ronnie Rondell Jr., actor y doble de riesgo de Hollywood, murió a los 88 años. Aunque su nombre no esté asociado a la pantalla grande, ni se pueda familiarizar directamente con alguna película de renombre, su imagen quedó grabada para siempre en la memoria de muchos fans de la música. ¿Por qué? Fue el "hombre en llamas" con el que Pink Floyd ilustró uno de sus álbumes icónicos, Wish you were here.
Se muere un señor que no se había muerto antes y que debido a su trabajo apareció en una portada de un disco de hace 49 años.
En fin...
(Imagen de @Dogday www.meneame.net/notame/3691906)