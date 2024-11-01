·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7325
clics
MALEMÁTICAS CCXCV: en El Mundo se han pasado exagerando el gráfico de Rosalía
4928
clics
Auténticos gigantes reales: fotografías de las personas más altas que han existido
6817
clics
MALEMÁTICAS CCXCIII: nunca entenderé como estos gráficos se pueden hacer mal
4710
clics
Stephen King se burla de la cara de Trump en X
4506
clics
Un asesor del gobierno de Cerdeña se cae por las escaleras del Palacio Piacentini y choca contra una vidriera de millones de euros destruyéndola [ITA]
más votadas
460
Dirigentes de Vox se hacen pasar por víctimas de la DANA para incendiar Paiporta contra Sánchez
327
Alto cargo del CNIO denuncia el desvío de 25 millones de euros en contratos públicos contra el cáncer durante 18 años
493
Tres futbolistas israelíes detenidos por violar a una turista estadounidense en Tel Aviv (EN)
461
Islandia activa la alerta global por riesgo de colapso de la corriente oceánica que regula el clima del Atlántico norte
225
Rufián, a Mazón: "Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
33
clics
Una murciana cancela una deuda de casi 24.000 € con la Ley de Segunda Oportunidad
El juzgado valida su buena fe tras endeudarse con créditos personales y le permite recuperar estabilidad económica
|
etiquetas
:
segunda oportunidad
,
ley
,
deudas
4
1
1
K
48
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Quillotro
Pues al precio que están... igual tiene que acogerse a la Ley esta para pagarlos...
1
K
32
#1
mis_cojones_en_bata
Una señora se tropieza en el Carrefour y se le caen los huevos al suelo.
0
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente