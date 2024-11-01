Murales de la capilla mortuoria del Hospital Real para Niños Enfermos de Edimburgo [Eng]  

En 1885, la artista de Artes y Oficios Phoebe Anna Traquair recibió su primer encargo profesional: la decoración de una pequeña carbonera en desuso que se utilizaría como capilla mortuoria en el Hospital Real para Niños Enfermos de Edimburgo. Sus maravillosos murales brindaron consuelo y consuelo a los padres en duelo; sin embargo, en junio de 2021, el hospital se trasladó a unas instalaciones modernas y, de la noche a la mañana, los murales, junto con la capilla, quedaron obsoletos. Esta es la historia de su rescate y su continua restauración.