El mural secreto de Leonardo será exhibido mientras lo restauran en Milán  

La Sala delle Asse, una de las joyas menos conocidas del patrimonio italiano, volverá a recibir visitantes en una apertura excepcional entre el 7 de febrero y el 14 de marzo de 2026, en coincidencia con los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. Ubicada en el corazón del Castillo Sforza, esta sala alberga una pintura mural iniciada por Leonardo da Vinci en 1498 bajo encargo de Ludovico Sforza, una obra que representa una intrincada pérgola de moreras, ramas y follaje entrelazados que cubren paredes y techo, envolviendo al espectador en un ambie