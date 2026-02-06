edición general
Los municipios más ricos acaparan las ‘becas de excelencia’ universitaria de Ayuso

Los municipios más ricos acaparan las ‘becas de excelencia’ universitaria de Ayuso

El modelo madrileño, con ‘efecto Mateo’ que da a quien más tiene, se ha exportado a Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura

| etiquetas: pp , becas , riqueza , educación , madrid , extremadura , aragón
#2 concentrado
Son becas a las excelentes cuentas de ahorros de sus padres, so pringaos.
Chinchorro #1 Chinchorro
Jaja, pues claro. O pensáis que las becas están para que los pobres puedan estudiar ? :troll:
#3 Leon_Bocanegra
Meritocracia
