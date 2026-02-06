·
Los municipios más ricos acaparan las ‘becas de excelencia’ universitaria de Ayuso
El modelo madrileño, con ‘efecto Mateo’ que da a quien más tiene, se ha exportado a Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura
|
etiquetas
:
pp
,
becas
,
riqueza
,
educación
,
madrid
,
extremadura
,
aragón
4
1
0
K
56
politica
#2
concentrado
Son becas a las excelentes cuentas de ahorros de sus padres, so pringaos.
2
K
44
#1
Chinchorro
Jaja, pues claro. O pensáis que las becas están para que los pobres puedan estudiar ?
2
K
30
#3
Leon_Bocanegra
Meritocracia
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
