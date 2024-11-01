El mundo según Trump: Todos vais “camino al infierno”. Yo soy vuestra única esperanza [ENG]

Donald Trump no llevaba ni dos minutos en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en su segundo mandato cuando se atribuyó el mérito de haber forjado él solo un mundo “próspero y en paz”. Se refería, por supuesto, a su primer mandato, lo que dio paso a una diatriba sobre cómo el presidente que lo sucedió y lo precedió, Joe Biden, lo había echado todo a perder… en gran parte por no ser él. Luego, en lo que se convirtió en la primera de muchas ocasiones en las que menospreció al país que una vez más dirige.