El mundo según Trump: Todos vais “camino al infierno”. Yo soy vuestra única esperanza [ENG]

Donald Trump no llevaba ni dos minutos en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en su segundo mandato cuando se atribuyó el mérito de haber forjado él solo un mundo “próspero y en paz”. Se refería, por supuesto, a su primer mandato, lo que dio paso a una diatriba sobre cómo el presidente que lo sucedió y lo precedió, Joe Biden, lo había echado todo a perder… en gran parte por no ser él. Luego, en lo que se convirtió en la primera de muchas ocasiones en las que menospreció al país que una vez más dirige.

| etiquetas: trump , infierno , esperanza
7 comentarios
JackNorte #1 JackNorte
Los usanos ya estan en el infierno hace tiempo.
comadrejo #2 comadrejo
#1 Pero ahora tienen a un angel del infierno, chetoman. :troll: :troll:
pepel #6 pepel
Gracias, ombligo del mundo.
Robus #4 Robus
Tu eres el infierno, tarao!
Herumel #3 Herumel *
Europa innegablemente tiene que generar una disidencia en USA, para que cuando esté loco, y los que lo siguen, haga locuras, se pueda parar todo este disparate.
Aún así, nos convendría mejor creo generar unos Estados Desunidos de América, para poder vivir tranquilos, inversión de futuro.
EsanZerbait #5 EsanZerbait
#3 podíamos empezar quitando a la oligarquía de derechas que gobierna la comisión europea de espaldas al pueblo y demostrando continuo vasallaje a los usa y a los fondos de inversiones extranjeros
#7 Klamp
I will take my chance, thank you
