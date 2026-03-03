Mundo real y mundo digital

El 99% de la gente se esconde tras imágenes o nicks. También tenemos en el mundo digital un perfil con una descripción que nos define pero esa descripción tampoco es objetiva ya que es nuestra perspectiva, no una perspectiva neutra. Yo puedo decir que soy buena gente pero en realidad podría ser una persona horrible. A mí me han insultado personas en redes que dicen en sus perfiles que son padres maravillosos o fervientes cristianos que aman a todos sus hermanos.