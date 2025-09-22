El mundo producirá el doble de energía fósil del límite exigido para frenar el cambio climático

Los gobiernos, en conjunto, planean producir mucha mayor cantidad de combustibles fósiles de lo que es compatible o congruente con los objetivos para frenar el cambio climático. Estos planes y proyecciones, globalmente, socavan los compromisos de los países en el marco del Acuerdo de París y refutan las expectativas de que la demanda mundial de carbón, petróleo y gas alcance su pico máximo antes de 2030. La producción de energía fósil planificada para 2030 supera en más del 120 % el nivel estimado para limitar el calentamiento mundial a 1,5°C