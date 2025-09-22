edición general
10 meneos
11 clics
El mundo producirá el doble de energía fósil del límite exigido para frenar el cambio climático

El mundo producirá el doble de energía fósil del límite exigido para frenar el cambio climático

Los gobiernos, en conjunto, planean producir mucha mayor cantidad de combustibles fósiles de lo que es compatible o congruente con los objetivos para frenar el cambio climático. Estos planes y proyecciones, globalmente, socavan los compromisos de los países en el marco del Acuerdo de París y refutan las expectativas de que la demanda mundial de carbón, petróleo y gas alcance su pico máximo antes de 2030. La producción de energía fósil planificada para 2030 supera en más del 120 % el nivel estimado para limitar el calentamiento mundial a 1,5°C

| etiquetas: cambio climático , combustibles fósiles , brecha , 2030 , carbon , petroleo , gas
9 1 0 K 104 actualidad
5 comentarios
9 1 0 K 104 actualidad
Herumel #2 Herumel
A ver como lo entiende la gente.

Hay unos locos que dominan el mundo, que no es que no crean en el cambio climático, claro que creen, de hecho lo están provocando a drede.

Su concepción del mundo es, que o no es para tanto, o ya el hombre lo solucionará. Ellos que viven más allá de lo que vive la gente de verdad, están buscando el calentamiento global, en busqueda de derretir el polo norte, principalmente, y poder conseguir vías nuevas tanto para acceder a otros países que hasta ahora…   » ver todo el comentario
0 K 11
Sacronte #3 Sacronte
#2 El forzamiento climático capitalista es otro buen nombre
0 K 10
ixo #5 ixo
Tranquiiiiiilos... que hay tiempo... hay tiempo pa' comerrrrr. :roll:

Que me ha dicho Josu Jon Imaz (CEO de Repsol) que esto del cambio climático es una milonga ideológica de rojeras comunistas y ecologetas woke, así que, a quemar diésel como si no hubiera mañana (literalmente). :palm:
0 K 9
#4 Kikiru
Creo que debería decir consumirá en vez de producirá.
0 K 7
RuiWang #1 RuiWang
Cambio qué??!!??
0 K 6

menéame