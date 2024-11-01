·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10664
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
8617
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
4345
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4372
clics
La bici de Benjamín
4164
clics
China se mofa de EEUU tras exhibir su brutal poderío militar: "Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero"
más votadas
439
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
367
Según la DEA el 0% de la cocaína incautada en EE.UU. proviene de Venezuela
569
Eslovenia se planta ante la presencia de Israel en Eurovisión y marca el camino para aplicar sanciones similares a las de Rusia
346
Identificado el cuarto integrante del comando ultra que atentó contra el periodista de Diario Red
330
Veterano estadounidense rompe el silencio sobre los crímenes de guerra israelíes [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
62
clics
El Mundo pone números a la debacle del PP: el giro a la derecha de Feijóo hace crecer a Vox
Más de un millón de antiguos votantes de Feijóo optaría ahora por Abascal, según Sigma Dos
|
etiquetas
:
el
,
mundo
,
debacle
,
pp
,
giro
,
derecha
,
feijóo
,
crecimiento
,
vox
9
1
0
K
127
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
0
K
127
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
luspagnolu
La he enviado más que nada porque sigo sin entender qué gana el PP con su giro hacia la ultraderecha desde un punto de vista estratégico. Para qué votar a una copia si puedes votar al original. A ver si alguien consigue explicármelo.
3
K
51
#4
aPedirAlMetro
*
#1
Han visto que el espacio del "centro" lo tienen perdido (porque hoy ya no se cree nadie que el PP sea de centro)
Paralelamente, el votante de la derecha se ha radicalizado (le han radicalizado porque es gente facil de manipular, ya tu sabes...), y con ello el PP ha entrado en una crisis existencial. En otras palabras, es un movimiento desesperado. Un movimiento que les va a salir caro.
Por otro lado, el siguiente paso del PSOE sera seguramente, de cara al futuro, volver a vender…
» ver todo el comentario
1
K
12
#5
Hynkel
#1
From lost to the river. Feijóo tampoco gana siendo "moderado". Su problema es que la derecha ya no está unificada aunque Ciudadanos haya caído, y necesita una mayoría suficiente para gobernar solo.
0
K
7
#8
Pixmac
#1
Y que saben que si el PP necesita a Vox será el partido de Abascal el que "corte el bacalao", que el PP hará lo que Vox quiera. La gente votará al jefe, no al subordinado.
0
K
20
#9
MoñecoTeDrapo
*
#1
la pelea está en identificarse con el original o con la copia en el inconsciente colectivo. El PP estaba antes, puede intentar defender así que la copia son los otros. Es un pulso arriesgado pero...
0
K
10
#13
Doisneau
#1
Recuerdo como Zapatero, en la entrevista que dio en la tuerka (que por cierto recomiendo totalmente) comentaba como no entendia los desvarios del PP hacia la derecha mas radical, cuando siempre habia obtenido mejores resultados historicamente cuando son mas moderados. Tenemos suerte de que no vean esas cosas
0
K
12
#7
victorjba
A este paso el amigo del narco seguirá sin querer ser presidente.
0
K
19
#2
valandildeandunie
Puta suerte que tiene el Perro, que a este paso remonta y como el partido condenado tres veces por financiación ilegal siga así no sería nada loco que lo veamos primero en las encuestas a no mucho tardar.
0
K
17
#10
comadrejo
#2
Serían necesarias unas cuantas ardillas mafiosas mas para dispersar aun mas el voto regretonero y tener esos resultados garantizados.
1
K
29
#6
MoñecoTeDrapo
Puede que no sea malo al final. Caretas fuera.
Divide et vinces
. Y con suerte, después de la crisis, el PP se regenera de verdad como un partido centrado.
0
K
10
#11
io1976
Los borregos que salen por los que entran; solo una apreciación, el amigo del narco pinta entre el cero y la nada, en esa cueva de sociópatas ladrones quien manda es el PP madrileño.
0
K
10
#3
me_gusta_tocar_tetas
*
Debacle, pero la izquierda no quiere elecciones. Por algo será (aparte de porque no son demócratas). Recordemos que a la izquierda le gusta mucho las urnas y todas esas historias de un hombre y un voto, pero sólo si saben que van a ganar, si no no. Y si pierden, estos demócratas te rodean el congreso y se quedan tan panchos.
4
K
-48
#12
DavidEF
#3
No quiere elecciones, y no tiene por qué quererlas. Aún estamos en la legislatura anterior, ¿te acuerdas? La que formó un Parlamento con mayoría suficiente para el actual gobierno. Dicho lo cual, ¿alguna vez has visto a la izquierda hablar de un "gobierno ilegítimo" cuando ha gobernado el PP? Se ha respetado SIEMPRE la legitimidad del partido en el gobierno.
Vamos, que lo tuyo es el clásico principio de transposición. "Es que la izquierda hace blablablá", siendo "blablablá" justo lo que realmente hace la derecha. Manda huevos que seas tan obvio.
0
K
10
#14
me_gusta_tocar_tetas
*
#12
No quiere elecciones, y no tiene por qué quererlas. Aún estamos en la legislatura anterior
En la anterior legislatura, Rajoy no sacó adelante los presupuestos y Sánchez pidió elecciones anticipadas
¿alguna vez has visto a la izquierda hablar de un "gobierno ilegítimo?
En el 34 el PSOE dio un golpe de estado contra un gobierno legítimo
Vamos, que lo tuyo es un principio básico de fanatismo, que se rebate fácilmente con las contradicciones de la izquierda y "blablablá". Manda huevos que seas tan obvio.
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Paralelamente, el votante de la derecha se ha radicalizado (le han radicalizado porque es gente facil de manipular, ya tu sabes...), y con ello el PP ha entrado en una crisis existencial. En otras palabras, es un movimiento desesperado. Un movimiento que les va a salir caro.
Por otro lado, el siguiente paso del PSOE sera seguramente, de cara al futuro, volver a vender… » ver todo el comentario
Vamos, que lo tuyo es el clásico principio de transposición. "Es que la izquierda hace blablablá", siendo "blablablá" justo lo que realmente hace la derecha. Manda huevos que seas tan obvio.
No quiere elecciones, y no tiene por qué quererlas. Aún estamos en la legislatura anterior
En la anterior legislatura, Rajoy no sacó adelante los presupuestos y Sánchez pidió elecciones anticipadas
¿alguna vez has visto a la izquierda hablar de un "gobierno ilegítimo?
En el 34 el PSOE dio un golpe de estado contra un gobierno legítimo
Vamos, que lo tuyo es un principio básico de fanatismo, que se rebate fácilmente con las contradicciones de la izquierda y "blablablá". Manda huevos que seas tan obvio.