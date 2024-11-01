·
7
meneos
89
clics
Un mundo en peligro de extinción: por qué están desapareciendo los pubs irlandeses
Desde 2005, Irlanda ha perdido una cuarta parte de sus pubs, más de 2.100, lo que supone una media de 112 cierres al año
|
etiquetas
:
pub
,
irlandés
,
pérdida
,
desaparición
6
1
0
K
71
actualidad
4 comentarios
6
1
0
K
71
actualidad
relacionadas
#1
pepel
No me quiero imaginar lo qué pasaría si todos aquellos currelas que no ganan lo suficiente por su trabajo, cerraran su fuente de producción. ¿Bajarían los presupuestos nacionales? Ya está bien de cargar siempre las culpas y las cargas sobre los mismos.
0
K
19
#2
reivaj01
*
Hace ya más de 10 años, hablé con un paisano en un "pub" de Dublín y ya me contó lo que relata el artículo.
Yo le repliqué que estábamos en un pub y alrededor había cientos más y con gran afluencia de publico.
El me vino a decir que esos "pubs" no eran más que bares decorados con estilo de pub. Me retó a entrar en el siguiente y sentarnos sin pedir nada, a ver en cuanto tiempo nos llamaban la atención.
Me dijo que en un verdadero pub rural (los que están desapareciendo) no…
» ver todo el comentario
0
K
12
#4
frg
Los alcohólicos se mueren y no tienen relevo generacional ni en cantidad ni en calidad. Que los bares se extinguen es una realidad que no tiene solución.
0
K
11
#3
tromperri
*
Por lo mismo que desaparecerá mucha de la hostelería patria: para tomarme una cerveza a precio de sangre de unicornio a mala temperatura y servida con el culo acompañada de una tapa de mierda o a precio de menú me tomo el vermú en mi jardín o terraza y tan a gusto, sin codazos, ni camareros bordes, ni clientes vociferantes.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
