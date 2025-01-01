edición general
El mundo está tan raro que dos marcas alemanas que han sido rivales históricas se unirán para sobrevivir: Mercedes está a punto de usar motores de BMW

Aunque Mercedes y BMW han estado enfrascados durante mucho tiempo en una de las rivalidades más feroces dentro de la industria automotriz, lo cierto es que, a veces, los competidores de esta escala a veces encuentran puntos en común. Decimos esto porque Mercedes está explorando un plan para obtener motores de cuatro cilindros de BMW, una medida destinada a recortar los costos de desarrollo para futuros modelos de combustión, mientras la marca adopta un camino más gradual hacia una línea totalmente eléctrica.

Ihzan #3 Ihzan
Si no recuerdo mal, Mercedes utilizaba motores pequeños de 4 cilindros de Renault, y BMW lo mismo del grupo PSA.

Si la alianza sirve para que BMW haga motores pequeños de 4 cilindros, y tengan una calidad acorde con el precio de los vehiculos, no veo el problema
#4 EISev *
#3 Toyota usó motores de origen BMW en el Avensis y la cosa fue regulinchi

A saber...
Ihzan #5 Ihzan
#4 Si, BMW ha tenido sonoros fracasos tb, se me viene a la mente el 20D que se comía las palomillas de admisión. Pero después de la que esta cayendo en PSA con los puretech supongo que la opción de que ambas marcas pongan pasta para desarrollar los motores 4 cilindros pequeños para los 2 es al final mas rentable y seguro
DORO.C #7 DORO.C
#4 No es lo que ha pasado con el motor BMW del nuevo Toyota Supra.
#8 EISev *
#7 ese es un modelo de nicho, aunque hubiese salido malo se quejarían cuatro gatos. Y el Supra no es solo el motor BMW...
ContinuumST #2 ContinuumST
¿Y los intermitentes?
DORO.C #1 DORO.C
Está claro que los alemanes le han visto las orejas al lobo...
juliusK #9 juliusK *
Miaja austaviejas esto, Opel utilizó los motores 2.5 TDS de BMW en los Omega 2.5 TD, capaos en unos 15 cv y con la condición de que no podrían ni igualar ni, por supuesto, superar la potencia de los BMW que montaban el mismo motor. Mercedes hace años que monta motores 1.5 CDI de Renault en sus coches "pequeños" y furgos con notable éxito y la misma sorpresa cuando algunos clientes descubren que llevan un renol franchute debajo del capó. El mundo no es "raro" los costes de…   » ver todo el comentario
