El mundo está tan raro que dos marcas alemanas que han sido rivales históricas se unirán para sobrevivir: Mercedes está a punto de usar motores de BMW

Aunque Mercedes y BMW han estado enfrascados durante mucho tiempo en una de las rivalidades más feroces dentro de la industria automotriz, lo cierto es que, a veces, los competidores de esta escala a veces encuentran puntos en común. Decimos esto porque Mercedes está explorando un plan para obtener motores de cuatro cilindros de BMW, una medida destinada a recortar los costos de desarrollo para futuros modelos de combustión, mientras la marca adopta un camino más gradual hacia una línea totalmente eléctrica.
Si la alianza sirve para que BMW haga motores pequeños de 4 cilindros, y tengan una calidad acorde con el precio de los vehiculos, no veo el problema
A saber...