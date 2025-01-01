El mundo está tan raro que dos marcas alemanas que han sido rivales históricas se unirán para sobrevivir: Mercedes está a punto de usar motores de BMW

Aunque Mercedes y BMW han estado enfrascados durante mucho tiempo en una de las rivalidades más feroces dentro de la industria automotriz, lo cierto es que, a veces, los competidores de esta escala a veces encuentran puntos en común. Decimos esto porque Mercedes está explorando un plan para obtener motores de cuatro cilindros de BMW, una medida destinada a recortar los costos de desarrollo para futuros modelos de combustión, mientras la marca adopta un camino más gradual hacia una línea totalmente eléctrica.