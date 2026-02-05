¡Mundo Anillo es inestable!

¿Qué es Mundo Anillo y por qué despertó la indignación de los nerds? Se trata de un mundo artificial con forma de anillo construido alrededor de una estrella. Una megaestructura híbrida entre una estación espacial rotatoria y una «rodaja» de esfera de Dyson. Tiene un radio de 1 UA, la órbita de la Tierra—, una anchura de 1 600 000 km aproximadamente, una superficie habitable tres millones de veces mayor que la de nuestro planeta… y algunos problemillas. El primero que señalaron los lectores de Mundo Anillo fue la inestabilidad gravitatoria.