El mundo abraza el 'renacimiento nuclear' pero la industria ve una crisis en el horizonte: no hay uranio suficiente

No hay suficiente 'combustible' para la nueva era nuclear y la industria está advirtiendo sobre un desabastecimiento de uranio los próximos años. Las necesidades mundiales de uranio para reactores aumentarán en un tercio, a 86.000 toneladas en 2030, y a 150.000 toneladas en 2040, según un informe de la Asociación Nuclear Mundial publicado el viernes. Sin embargo, sus proyecciones apuntan que entre 2030 y 2040 la producción de las minas actuales se reduzca a la mitad. Esto podría suponer "una brecha significativa" en el despertar de esta energí