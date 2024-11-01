edición general
9 meneos
15 clics
Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»

Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»

43.243 aspirantes luchan este fin de semana por conseguir una de las 1.068 plazas del Servicio de Salud del Principado

| etiquetas: oposición , sanidad asturiana , gijon
7 2 0 K 90 actualidad
sin comentarios
7 2 0 K 90 actualidad

menéame