Multipolarismo o Barbarie

En sucesivas etapas, el poder norteamericano se ha ido adueñando de Europa. Gran parte del pensamiento europeo izquierdista europeo lleva más de un siglo cometiendo el error de pensar que la dominación de los Estados Unidos es una cuestión restringida al ámbito económico. Un ámbito (infraestructural) con sus derivaciones y reflujos superestructurales (dominación o colonialismo cultural).
Y dónde dices que está en meneame?
Por ejemplo este.
www.meneame.net/story/nueva-lucha-clases-definiciones/standard
Los ciudadanos norcoreanos o los vietnamitas se deben estar tirando de los pelos
Y te recuerdo que Europa salió del hoyo en 1945 gracias a USA y se pudo proteger del comunismo también gracias a USA