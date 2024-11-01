edición general
5 meneos
21 clics
Multipolarismo o Barbarie

Multipolarismo o Barbarie

En sucesivas etapas, el poder norteamericano se ha ido adueñando de Europa. Gran parte del pensamiento europeo izquierdista europeo lleva más de un siglo cometiendo el error de pensar que la dominación de los Estados Unidos es una cuestión restringida al ámbito económico. Un ámbito (infraestructural) con sus derivaciones y reflujos superestructurales (dominación o colonialismo cultural).

| etiquetas: izquierda , europea , woke
4 1 2 K 47 cultura
12 comentarios
4 1 2 K 47 cultura
#1 Leon_Bocanegra
Hombre, el artículo de la semana contándonos los errores de la izquierda, que no pase una semana sin uno de estos.
2 K 33
Pepy #2 Pepy
#1 Espero que pongas los enlaces a todos esos artículos
0 K 10
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#2 Te pongo yo el sitio de donde han fusilado el artículo :troll:
www.aporrea.org/internacionales/a345395.html
1 K 27
Pepy #6 Pepy
#5 fusilado?
Y dónde dices que está en meneame?
0 K 10
#10 Leon_Bocanegra
#2 No, no guardo los enlaces de todos lo que se sube a meneame. Si quieres te pongo alguno en el que yo haya comentado.
Por ejemplo este.

www.meneame.net/story/nueva-lucha-clases-definiciones/standard
0 K 9
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
La "dominación" norteamericana de Europa y otros países, que ha hecho que sea uno de los referentes en riqueza, calidad de vida y democracia
Los ciudadanos norcoreanos o los vietnamitas se deben estar tirando de los pelos
1 K 19
Pepy #4 Pepy *
#3 Europa era ya un referente mucho antes de que Estados Unidos existiera. Yo diría que lo sigue siendo hoy en día, a pesar de Estados Unidos. Por cierto, democracia en EEUU y Europa? Jajaja...
0 K 10
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#4 Antes era el centro del mundo civilizado, pero su colonialismo y belicismo no son referente hoy
Y te recuerdo que Europa salió del hoyo en 1945 gracias a USA y se pudo proteger del comunismo también gracias a USA
0 K 7
azathothruna #9 azathothruna
#4 Te recuerdo que antes del genoves de mierda, la peninsula de asia no era gran cosa.
0 K 13
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#4 ¿Y qué ejemplo de democracia me vas a poner? ¿Corea del Norte? xD xD xD xD xD xD
0 K 7
azathothruna #8 azathothruna
Prefiero barbarie al orden colonizador
0 K 13
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#8 Mucha suerte con tu proyecto de máquina del tiempo
0 K 7

menéame