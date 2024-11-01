Multipolarismo o Barbarie

En sucesivas etapas, el poder norteamericano se ha ido adueñando de Europa. Gran parte del pensamiento europeo izquierdista europeo lleva más de un siglo cometiendo el error de pensar que la dominación de los Estados Unidos es una cuestión restringida al ámbito económico. Un ámbito (infraestructural) con sus derivaciones y reflujos superestructurales (dominación o colonialismo cultural).