Múltiples víctimas en tiroteo en una iglesia en Michigan; la iglesia está en llamas
Varias personas resultaron heridas en un atacante armado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, este domingo, según la Policía.
michigan
,
tiroteo
29
10
0
K
425
actualidad
17 comentarios
+ valorados
#2
Milmariposas
Pues está el patio pa fiestas...
10
K
132
#1
Sandman
Thoughts & prayers.
3
K
48
#4
pablogad
Esto no es ni noticia allí
5
K
42
#6
soberao
*
#4
Lo de que la iglesia esté en llamas supongo que sí es una novedad a lo que están "acostumbrados"... (a estas cosas no te acostumbras nunca).
2
K
38
#5
minoch4
Sonaba free bird?
2
K
31
#15
Hojaldre
#5
Sé que es un temazo, ¿pero me puedes explicar la referencia?
0
K
9
#17
Kleshk
#15
la referencia
www.youtube.com/watch?v=90OFZQx_7xI
0
K
11
#16
vicus.
En Gringolandia no se salva ni Dios.
1
K
30
#9
Westgard
Pasa a ser entonces una de las iglesias que más luz ha traído al mundo...
1
K
23
#13
capitan__nemo
Ahora que revisen todo su historial de noticias sobre israel.
0
K
20
#10
Lutin
Vaya país tan peligroso Estados Unidos, es un agujero de violencia inmunda, que disfruten su derecho a las armas.
1
K
18
#14
R2dC
Son sus costumbres y hay que respetarlas.
0
K
13
#12
MoñecoTeDrapo
*
#11
la mayoría de la gente en Utah (de donde era el asesino de Kirk) es mormona. Kirk significa Iglesia en inglés antiguo. Quizá hay relación con eso.
0
K
12
#3
alfre2
Bloody Sunday!
0
K
12
#8
MoñecoTeDrapo
Un templo mormón
0
K
12
#11
Nouser
#8
El asesino de Kirk era mormón ¿Habrá relación?
0
K
7
#7
GanaderiaCuantica
Dios bendiga a estas víctimas, espero que sean pocas. Y que bendiga también a las que vaya habiendo en los sucesivos tiroteos a lo largo de la semana.
Mañana ya es lunes y no tendré tiempo de comentar
0
K
9
