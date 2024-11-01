edición general
Las multinacionales siguen abandonando la Argentina de Milei: Whirlpool, Shell y Nutrien también se retiran

Las turbulencias internas, marcadas por las menores ventas y la incertidumbre macroeconómica, siguen acentuando la salida de empresas extranjeras de Argentina. El clima de tensión política casi constante, combinado con las complicaciones financieras, la caída del consumo que atraviesa el país y el derrumbe de la industria local a manos de las importaciones, terminan por desalentar el desembarco de capitales foráneos y, en simultáneo, aceleran la salida de quienes no ven un panorama de recuperación en el corto y mediano plazo.

Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #1
Pero si la inflación no sé que...
Ah que la inflación baja cuando hay una crisis/depresión económica :roll:

Pobre Argentina
4 K 66
jdmf #3
#_2 Pues lavadoras de Whirlpool no consumen, ya no hay :troll:
3 K 44
aPedirAlMetro #21
#3 Te dirá que si las consumen, porque no haya, significa que hay más.
0 K 7
Ratoncolorao #13
#8 ¿Y qué empresas vienen? Cuenta, cuenta...
1 K 37
Findeton #17
#13 Por ejemplo OpenAI con una inversión de 25.000 millones de dólares.

www.dw.com/es/openai-planea-construir-mega-centro-de-datos-en-patagoni
0 K 13
Ratoncolorao #22
#17 ¿Por ejemplo? Solo has encontrado una que hace un gasto de energia tan salvaje que van a necesitar todo YPF para propocionarsela, sin apenas creación de empleo y con un gasto al país brutal. Pero nada, que todas las que se implanten sean asi, ya verás como acaba el país...
Por cierto...¿A qué no vives allí? Lo digo porque tengo a un amigo argentino que se vino a España, en este momento está en Buenos Aires y dice que el panorama es desesperante y desolador, pero es taaaan fácil dar lecciones y no irse alli a vivir...
1 K 30
Findeton #23
#22 Solo he encontrado... la mayor inversión que jamás ha anunciado una empresa extranjera en Argentina. Ok, sólo... Pero otras:

McEwen Copper - 1B
Arcadium Lithium, POCO etc ... - 8B
ARC Energy - 4B
Petrobras, ExonMobile - 8B

Ah, y entra IKEA en Argentina.
0 K 13
aPedirAlMetro #20
#19 Veamos...
- Haces una afirmación y proporcionas una fuente para respaldarla
- Te indican que esa misma fuente dice que hay que tomarlo con pinzas
- Respondes indiferente, mostrando una vez más lo alejado que estás de la realidad

Mira, tal y como lo veo yo, estás tan jodidamente obsesionado y desquiciado con este tema, y si el mismísimo Milei dijese mañana que la economía va mal, tú seguirías repitiendo los mismos despropósitos que repites cada dia.

Francamente no sé cómo eres capaz de gestionar la disonancia cognitiva que sufres, sin que se te vaya la olla
2 K 33
#5 eipoc
¿Hay un libegal en la sala que nos los explique de manera que podamos entender que todo lo malo que le pasa a Argentina es realidad bueno?
2 K 23
jdmf #7
#5 Claro, aquí el @_Findeton sabe explicar cómo el trabajo aumenta cuando cierran empresas. Te sorprenderá.!!
3 K 48
Findeton #8
#5 La actividad económica está en máximos históricos, los salarios siguen subiendo por encima de la inflación, la inflación y la pobreza siguen bajando. ¿Se van empresas? Y otras vienen.
4 K -10
#12 eipoc
#8 Si destruyes empleo de baja remuneración también sube la media de los salarios. ¿qué significa que la actividad económica está en máximos históricos? ¿Y el impacto para el pueblo argentino? La pobreza sigue creciendo. ¿Cuantas se van y cuantas vienen?

La inflación bajó porque congelaron el gasto, aplastaron salarios, congelaron las pensiones, frenaron importaciones, mantuvieron el precio artificialmente de los servicios públicos por debajo de su costo real (el Estado pagara la diferencia con emisión o deuda).

Sí, el numerito bajó pero el nivel de vida de los argentinos también. Es como reducir la fiebre matando al paciente y congratularte en que es un éxito bajar la fiebre.
2 K 23
Findeton #18
#12 La realidad es que hoy hay más trabajadores que antes.  media
1 K -4
aPedirAlMetro #9
#5 Hay un personaje con una seria disonancia cognitiva que lo intenta torpemente todos los días... lo encontrarás un poco más arriba hundiéndose en el lodo, como siempre.
1 K 13
Ratoncolorao #16
#11 Y lo está consiguiendo por los cojones...
0 K 20
#10 Pixmac
Lo bueno es que el mercado quedará en manos de empresas argentinas, que las extranjeras ser irán a otros países en los que ganen dinero. Eso sí, habrá que ver si los nuevos propietarios consiguen mantener la actividad mucho tiempo.
0 K 20
#11 omega7767
#10 pues eso sería una buena noticia a la larga. Puedes crear tus propias empresas y construir de nuevo. Justo lo que Trump quiere para EEUU
0 K 11
Ratoncolorao #15
#10 Tiene pinta de que Milei se va a poner a crear empresas pero YA. Ya se vio su iniciativa empresarial con las criptomonedas...
0 K 20
Findeton #2
El consumo alcanzó un récord en el primer trimestre: qué hay detrás de esta sorpresiva medición del INDEC
www.ambito.com/economia/el-consumo-alcanzo-un-record-el-primer-trimest

Votada sensacionalista, por tanto.
10 K -30
aPedirAlMetro #4
#2 De tu propio envio:
"Lo que está claro es que el dato récord de INDEC también es para tomarlo con "pinzas" y que la política cambiaria y comercial del Gobierno explica gran parte del patrón actual de consumo"

Que penica das amigo
10 K 155
jdmf #6
#4 No le contradigas, que se ofende y te manda al ignore .... o mejor sí.!! :troll:
3 K 45
Deviance #14
#4 "El mercado se regula solo". Aquí tenemos la prueba palmaria de ello. Ahora que se vayan a llorar al desván, estas cosas pasan cuando la gente hace caso a trastornados y sinvergüenzas. Cero pena.
1 K 23
Findeton #19
#4 La realidad es que el dato del INDEC es que el consumo privado está en máximos. La penica es la que dáis vosotros, que lleváis más de dos años diciendo que se hunde Argentina con Milei, y todo va cada vez mejor.
3 K 0
duende #24
#2 El problema no es la inflación o el consumo; el problema es que si abre la economía en un entorno inflacionario las impresas que producen en Argentina no van a poder competir y van a cerrar.
Es una locura abrir la economía sin haber controlado previamente la inflación.
0 K 11
Findeton #25
#24 La inflación sigue bajando. Y si una empresa no puede competir, me parece genial que cierre, es lo mejor que puede pasar.
0 K 13
duende #26
#25 Es que ninguna empresa va a poder competir con una inflación del 30%.
Si tienes una inflación del 3% puedes abrir la economía y jugar, antes es la ruina.
0 K 11

