Las multinacionales siguen abandonando la Argentina de Milei: Whirlpool, Shell y Nutrien también se retiran

Las turbulencias internas, marcadas por las menores ventas y la incertidumbre macroeconómica, siguen acentuando la salida de empresas extranjeras de Argentina. El clima de tensión política casi constante, combinado con las complicaciones financieras, la caída del consumo que atraviesa el país y el derrumbe de la industria local a manos de las importaciones, terminan por desalentar el desembarco de capitales foráneos y, en simultáneo, aceleran la salida de quienes no ven un panorama de recuperación en el corto y mediano plazo.