La multinacional Hellman's pagará la reparación del bar de Sevilla quemado por un cliente que pedía mayonesa

La empresa de fabricación de mayonesas Hellman's pagará la reparación de los daños por el incendio que sufrió un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) el 20 de agosto. El suceso ocurrió cuando un cliente prendió fuego al local tras quejarse de que no le dieran mayonesa para su bocadillo. En sus redes sociales, la multinacional estadounidense lanzó hace unos días un mensaje en el que mostraba su solidaridad con el bar Las Postas. "Sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora, contad con nosotros. Dejad que nos encarguemos de la...