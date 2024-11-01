edición general
La multinacional Hellman's pagará la reparación del bar de Sevilla quemado por un cliente que pedía mayonesa

La multinacional Hellman's pagará la reparación del bar de Sevilla quemado por un cliente que pedía mayonesa

La empresa de fabricación de mayonesas Hellman's pagará la reparación de los daños por el incendio que sufrió un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) el 20 de agosto. El suceso ocurrió cuando un cliente prendió fuego al local tras quejarse de que no le dieran mayonesa para su bocadillo. En sus redes sociales, la multinacional estadounidense lanzó hace unos días un mensaje en el que mostraba su solidaridad con el bar Las Postas. "Sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora, contad con nosotros. Dejad que nos encarguemos de la...

7 comentarios
jonolulu #3 jonolulu
Publicidad barata
1 K 29
Connect #4 Connect
#3 Ahora dile al del bar que rechace la oferta por ser publicidad. Se lo dices en persona, a ver lo que tardas en acabar como el de la mayonesa!
2 K 33
reivaj01 #6 reivaj01 *
#4 #3 Qué al dueño del bar le interese no es óbice para que sea una campaña cutre
0 K 12
TooBased #7 TooBased
Sentimos no haber estado ahí para el pobre cliente que necesitaba mayonesa
0 K 19
pax0r #2 pax0r
Yo me imagino a este individuo levantándose por la mañana y descubrir que su esposa lo engaña, ser despedido del curro al medio dia, pincharse las ruedas del coche a la tarde, perdiendo el dni y pensando. bueno voy a pillar un sándwich con mayonesa de cena a ver si me relajo..
1 K 15
Amperobonus #1 Amperobonus
Ahora es cuando se descubre que usaba Prima :troll:
1 K 13
antesdarle #5 antesdarle
"Ya en la terraza, preguntó lo mismo a una camarera, que le dio la misma respuesta. Entonces, el cliente se levantó de la silla, fue a una gasolinera cercana y regresó con una botella con gasolina, con la que roció la barra del bar y le prendió fuego." Lo que se dice una persona estable
0 K 10

