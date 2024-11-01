edición general
El multimillonario que puso a prueba los límites de China y terminó preso

Una mañana de invierno de 2022, Raphael Wong y Figo Chan entraron en la prisión Stanley de Hong Kong para reunirse con Jimmy Lai, el multimillonario de los medios de comunicación que había sido arrestado dos años antes y se encontraba a la espera de juicio, acusado de delitos contra la seguridad nacional. Todos habían participado en las turbulentas protestas que sacudieron Hong Kong en 2019, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles para exigir democracia y más libertad en territorio chino. También solían reunirse para cenar.

Supercinexin #2 Supercinexin
La BBC llorando amargamente porque China mete en la cárcel a agitadores antisocialistas que provocan revueltas sociales violentas con destrucción de mobiliario urbano, ataques a policía y autoridades, etcétera.

La misma BBC, ninguneando o justificando las detenciones, arrestos masivos y enjuiciamientos por lo penal de abueletes británicos por manifestarse en las calles a favor de Palestina.

Todo correcto en Occidente. Un día más en Derechilandia, la Tierra de las Derechas y Los Libertados.
#3 z1018
¿El nombre del perseguido por defender la democracia no será Julián Assange?.

Están los ingleses para hablar de defensa de la democracia y la libertad de expresión después de lo que ha pasado este hombre y las manipulaciones de la BBC con la noticias de Israel.
tul #1 tul
En la pérfida ya seria grande del reino
#4 NoMeVeas
Los psicopatas violadores y asesinos acaban mal en China. Una mala noticia para el mundo occidental sin duda.
#5 bibubibu
Propaganda de la BBC a todo trapo.
