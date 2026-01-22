Multas de más de 2.000 euros por desplegar una pancarta de memoria antifranquista en Aranda de Duero

La Coordinadora Juvenil Socialista de Burgos denuncia públicamente la imposición de sanciones administrativas contra una campaña de memoria antifranquista realizada el pasado mes de noviembre en Aranda de Duero. La acción por la que han recibido la multa consistió en el despliegue de una pancarta en el puente de la localidad. Las sanciones habrían sido impulsadas desde el Ayuntamiento por el concejal de Medio Ambiente, Carlos Medina Martín, militante del PCE, Izquierda Unida y CCOO, y concejal desde 2023 en una candidatura de Izquierda Unida.