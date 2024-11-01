Multas a ciclistas de la huelga por Palestina en Zaragoza: denuncian sanciones falsas y “represión ideológica”

Casi una treintena de personas que participaron en una acción ciclista el 15 de octubre han recibido ahora sanciones por una supuesta infracción que niegan haber cometido. Lejos de ser un hecho aislado, Bielas Salvajes señala un “castigo económico y colectivo” para frenar la protesta. La respuesta represiva a la huelga general por Palestina del pasado 15 de octubre en Aragón toma forma de sanciones meses después. Casi 30 personas que participaron en una acción ciclista en Zaragoza han recibido multas por una supuesta infracción de tráfico que,