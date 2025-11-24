edición general
Multa de 20.000 € por no devolver el dinero de vasos reutilizables en conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla

Multa de 20.000 € por no devolver el dinero de vasos reutilizables en conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla

La compañía obligó a pagar 1,5 euros a los asistentes por un vaso reutilizable y luego no les devolvió el dinero

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
pobrecitos Manuel Carrasco y otros representantes de la industria musical que tienen que recurrir a vender y no devolver el dinero de vasos de plástico reutilizables para poder llegar a fin de mes!
alfema #3 alfema
#1 Manuel Carrasco probablemente ha sido contratado por el organizador Kabuki Music SL y no tiene nada que ver en el tema.

De todas formas, suponiendo que sólo el 50% del posible aforo haya pagado 1,5€ por vaso, salen a 37 500€, le quitas los 20 000€ de la multa y el coste de los vasos y aún así ganarían dinero, las multas deberían ser verdaderamente coercitivas, posible beneficio multiplicado por 3, 50 000 x 1,5 x 3 = 225 000€ de multa por lo menos.
kinz000 #4 kinz000
Lo de los vasos sin devolución empieza a dar ascazo
estemenda #6 estemenda
#4 Da mucho más asco un devuelto :troll:
#5 mariopg
en el Mad Cool lo hicieron todos los días.
eso sí, yo aproveché y me llevé una decena
estemenda #7 estemenda
#5 Poco provecho sacas si los has tenido que pagar.
salchipapa77 #2 salchipapa77
Que den conciertos
