Multa de 20.000 € por no devolver el dinero de vasos reutilizables en conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla
La compañía obligó a pagar 1,5 euros a los asistentes por un vaso reutilizable y luego no les devolvió el dinero
consumo
festivales
musica
conciertos
#1
YSiguesLeyendo
pobrecitos Manuel Carrasco y otros representantes de la industria musical que tienen que recurrir a vender y no devolver el dinero de vasos de plástico reutilizables para poder llegar a fin de mes!
0
K
20
#3
alfema
#1
Manuel Carrasco probablemente ha sido contratado por el organizador Kabuki Music SL y no tiene nada que ver en el tema.
De todas formas, suponiendo que sólo el 50% del posible aforo haya pagado 1,5€ por vaso, salen a 37 500€, le quitas los 20 000€ de la multa y el coste de los vasos y aún así ganarían dinero, las multas deberían ser verdaderamente coercitivas, posible beneficio multiplicado por 3, 50 000 x 1,5 x 3 = 225 000€ de multa por lo menos.
1
K
22
#4
kinz000
Lo de los vasos sin devolución empieza a dar ascazo
0
K
10
#6
estemenda
#4
Da mucho más asco un devuelto
0
K
11
#5
mariopg
en el Mad Cool lo hicieron todos los días.
eso sí, yo aproveché y me llevé una decena
0
K
8
#7
estemenda
#5
Poco provecho sacas si los has tenido que pagar.
0
K
11
#2
salchipapa77
Que den conciertos
0
K
7
