Las mujeres que trabajan sin contrato en los hoteles y las casas de Canarias: “Es una explotación que aguantas por necesidad”

Las mujeres que trabajan sin contrato en los hoteles y las casas de Canarias: “Es una explotación que aguantas por necesidad”

Diana y Luisa relatan cómo su situación administrativa irregular las ha empujado a años de humillaciones y precariedad: ''Yo quedé en 45 kilos de peso como camarera de piso, un sector vulnerable y poco respetado''

precariedad , camareras de piso , canarias , regularización , migrantes
4 comentarios
placeres #4 placeres *
Hace tiempo que no veía el termino de camarera de piso y no el de KELLY (termino originalmente despectivo que ellas mismas se han apropiado y ahora el convenio es el de las kelly.. ni que decir que roza la esclavitud, ganas de usar una guillotina para algunos cuellos con el beneficio que dejarán de quejarse que no ganan dinero, en cifras récord de ocupación)

"...Trabajaba 21 horas, llegaba a mi casa, dormía una hora y me volvía a marchar, además del esfuerzo físico que implica movilizar a…   » ver todo el comentario
sotillo #2 sotillo
Es conmovedor ver luego como la patronal del turismo declara a los cuatro vientos y se pone medallas por lo importante que es la industria del turismo para el bienestar de la sociedad y el progreso de nuestro país mientras se llevan a su bolsillo miles de millones en inversión pública
javierchiclana #1 javierchiclana
Hacen falta más inspectores de trabajo... que no trabajen, sólo, de 8 a 2. Las que denuncien explotación laboral deberían obtener la regularización como premio.
#3 muerola
Ahora vendrán los neoliberales a explicar que es libre de irse porque nadie te pone una pistola en la cabeza para obligarte y que la única coerción la ejercen los estados .
Y todavía alguno tiene los cojones de decir que es "anarquista"
