Mujeres: «En España hay micro escenas que no llegan a tocar en grandes festivales, ni en medianos»

Lo de Mujeres siempre ha sido un ejercicio de integridad y respeto por la creación, por la valía de lo singular. Su entregada pasión por los pequeños detalles, mimando la cadena que se extiende desde las horas de ensayo, hasta que el oyente recibe el estímulo de sus canciones, constituye un ejemplo casi heroico, sobre cómo lograr que el proceso artístico trascienda y no constituya un eslabón más dentro de un algoritmo coyuntural. Con una trayectoria a la que nada queda ya por demostrar, sus discos continúan ahondando en esa libertad creativa q