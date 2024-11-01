edición general
Las mujeres en Beijing prefieren una relación con un chatbot a un novio de carne y hueso

La adopción masiva de IA en el país —impulsada en parte por el propio Estado— disparó el lanzamiento de decenas de aplicaciones de compañía virtual. Plataformas donde puedes compartir tu rutina diaria, tus ansiedades, tus ilusiones… con un personaje que nunca te va a fallar, nunca llega tarde y jamás te decepciona. «¿Para qué ir a salir con alguien? Es demasiado problema». El resultado es que miles de mujeres jóvenes están eligiendo esa opción. Y los reguladores chinos ya están encendiendo las alarmas.

EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
Pekín tiene más de 20 millones de habitantes, pongamos 10 millones de mujeres. Han encontrado a 2 que prefieren una IA a los hombres reales. Con eso le basta a pasionmovil.com para titular este artículo fusilado del New York Times como "las mujeres en Beijing prefieren".
En fin...
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Sigue el plan de decrecimiento desigual planeado por las elites.
Razones por las que no se crean o mantienen parejas y no se tienen hijos.
Rogue #1 Rogue
el chatbot la tiene más grande
#3 laruladelnorte
#1 Pero no te come la oreja. ¬¬
#8 concentrado
#3 De hecho, siempre te da la razón.
#9 laruladelnorte
#8 No te besa el cuello...no dicute contigo...menudo aburrimiento. :-P
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Y verás cuando a los robots humanoides los doten de verga con succión....
#4 josiahallen
Centrarse en estas chorraditas es no querer mirar el problema real.

Los salarios son bajos y la exigencia en horas de trabajo es muy alta. Las mujeres no pueden competir con los hombres en lo de hacer muchas horas porque la psicología femenina no lo soporta. Esto las va dejando fuera del mercado de trabajo.

Se dedican a la búsqueda de marido y ponen duras condiciones. Altura mínima, alto nivel educativo, ingresos altos. Pero hombres así hay pocos y ellos también se han vuelto selectivos.…  media   » ver todo el comentario
#7 DenisseJoel
#4 > Las mujeres no pueden competir con los hombres en lo de hacer muchas horas porque la psicología femenina no lo soporta.

¿Para qué trabajar tantas horas en algo que no te llena teniendo alternativas?
