Las mujeres en Beijing prefieren una relación con un chatbot a un novio de carne y hueso

La adopción masiva de IA en el país —impulsada en parte por el propio Estado— disparó el lanzamiento de decenas de aplicaciones de compañía virtual. Plataformas donde puedes compartir tu rutina diaria, tus ansiedades, tus ilusiones… con un personaje que nunca te va a fallar, nunca llega tarde y jamás te decepciona. «¿Para qué ir a salir con alguien? Es demasiado problema». El resultado es que miles de mujeres jóvenes están eligiendo esa opción. Y los reguladores chinos ya están encendiendo las alarmas.