·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9266
clics
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
6411
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
4488
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
4889
clics
Medir las audiencias de la televisión con audímetros en pleno 2025 es como seguir comunicándose con código morse, pero lo contrario sería revelar una verdad incómoda
5440
clics
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)
más votadas
664
Estudio de Harvard expone el impacto mortal de los hospitales controlados por el capital privado
631
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
615
Lo que la radio contó y la tele no mostró: el homenaje a Palestina en San Mamés
369
Protesta multitudinaria en Marruecos en apoyo a los palestinos y contra los lazos con Israel
510
El desplazamiento de los palestinos en Gaza por la ofensiva de Israel es "un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
4
clics
Las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama califican lo ocurrido de “absoluta negligencia que puede traer consecuencias penales”
La asociación Amama censura la justificación de Moreno de que no se les informaba para no generarles “ansiedad” y decidirá el martes si emprende acciones legales
|
etiquetas
:
moreno
,
penales
,
negligencia
,
cáncer
,
mama
3
1
0
K
53
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
53
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mcfgdbbn3
Disfruten lo votado, las que lo hayan votado o se hayan abstenido.
0
K
13
#2
Deviance
#1
Sin ánimo de réplica, creo que eso es una falsa dicotomía.
Se joden también quienes no hayan votado eso ni se hayan abstenido sin votarlo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Se joden también quienes no hayan votado eso ni se hayan abstenido sin votarlo.