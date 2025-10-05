edición general
4 meneos
4 clics
Las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama califican lo ocurrido de “absoluta negligencia que puede traer consecuencias penales”

Las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama califican lo ocurrido de “absoluta negligencia que puede traer consecuencias penales”

La asociación Amama censura la justificación de Moreno de que no se les informaba para no generarles “ansiedad” y decidirá el martes si emprende acciones legales

| etiquetas: moreno , penales , negligencia , cáncer , mama
3 1 0 K 53 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 53 actualidad
#1 mcfgdbbn3
Disfruten lo votado, las que lo hayan votado o se hayan abstenido.
0 K 13
Deviance #2 Deviance
#1 Sin ánimo de réplica, creo que eso es una falsa dicotomía.
Se joden también quienes no hayan votado eso ni se hayan abstenido sin votarlo.
0 K 11

menéame