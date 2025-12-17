edición general
Una mujer japonesa de 32 años se casa con ChatGPT

Una mujer japonesa de 32 años se casa con ChatGPT

Yurina Noguchi se encontraba enfrentando el desgaste emocional de una relación humana conflictiva. Tras terminar un compromiso de tres años con su exnovio, la joven acudió a la IA en busca de una voz comprensiva con quien compartir sus pensamientos y emociones. En esos primeros intercambios, ChatGPT se presentaba únicamente como un asistente conversacional. Pero a medida que las conversaciones se multiplicaron y profundizaron, Noguchi empezó a notar una afinidad creciente. Video de la boda: youtu.be/pygiYQRDE3A?si=uYcINoZV4Y_R5Rn1

9 comentarios
ChatGPT #1 ChatGPT
bueno, esta es una excusa como otra cualquiera para desaparecer...
Nos vemos el año que viene con una cuenta nueva!
4 K 82
#2 Marisadoro
#1 Vivan los novios!
1 K 32
Gry #6 Gry
#1 Felicidades!!!
0 K 15
#5 Pastis
¿Y te dan los 15 días de fiesta? Que igual me enamoro locamente de una IA
1 K 16
#8 Eukherio
Se completará el círculo cuando le ponga los cuernos con Gemini.
1 K 16
#7 josiahallen
Mira que es fácil llevarse bien con un hombre. Las mujeres son demasiado difíciles y quieren demasiadas cosas.
1 K 15
Ishkar #3 Ishkar
Perfecto, justo antes de año! Una mas en mi bingo del año xD
0 K 10
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Red flag....
0 K 8
#4 Beltza01
Otra de los hermanos Grima.
0 K 6

