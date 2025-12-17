Yurina Noguchi se encontraba enfrentando el desgaste emocional de una relación humana conflictiva. Tras terminar un compromiso de tres años con su exnovio, la joven acudió a la IA en busca de una voz comprensiva con quien compartir sus pensamientos y emociones. En esos primeros intercambios, ChatGPT se presentaba únicamente como un asistente conversacional. Pero a medida que las conversaciones se multiplicaron y profundizaron, Noguchi empezó a notar una afinidad creciente. Video de la boda: youtu.be/pygiYQRDE3A?si=uYcINoZV4Y_R5Rn1
Nos vemos el año que viene con una cuenta nueva!