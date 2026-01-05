La mujer hallada muerta en Quesada (Jaén) figuraba en el sistema VioGén

Jaén, (EFE).- La mujer de 38 años encontrada muerta este domingo en Quesada (Jaén) con signos de violencia y heridas de arma blanca figuraba en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, según han confirmado este lunes fuentes cercanas a la investigación. La Guardia Civil detuvo por la noche a la expareja de la mujer cuyo cuerpo sin vida apareció en el paraje de Los Molinos, cercano al centro urbano de la localidad jiennense.