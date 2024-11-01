Una mujer encontró una carpeta en un cajón. Al abrirla, descubrió 35 grabados olvidados de Rembrandt [Eng]  

El abuelo de Meyer coleccionó los grabados entre 1900 y 1920. Eran pequeños, algunos de apenas unos centímetros de largo. Al principio, Meyer dudó de si las obras eran realmente de Rembrandt. Le daba vergüenza llamar a los expertos del Museo Stedelijk de Ámsterdam , sobre todo porque las obras atribuidas al artista a veces resultan ser falsificaciones. "En aquel entonces, a nadie le interesaban los grabados. No eran nada del otro mundo. Por solo unos florines, mi abuelo compró 35 diferentes”. ¡Charlotte, no tienes idea de lo que tienes!'